Işıl Alben: “Geçiş döneminden ders aldık”



- A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Sırbistan ve Litvanya ile oynanacak maçlar öncesinde soruları yanıtladı. Geçiş döneminden ders aldıklarını söyleyen Alben, “Daha tecrübeli şekilde maçlara çıkacağız” dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde önce Sırbistan’la ardından da Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Kaptan Işıl Alben, soruları yanıtladı. Avrupa Şampiyonası’nın kimseyi mutlu etmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Alben, “Güçlü olan Sırbistan karşısında deplasmanda oynayacağız. Ekol olmuş, güçlü bir takım. Bizim için çok önemli bir maç. Grup liderleri ve 9 grup arasındaki en iyi 5 ikinci gruplardan çıkacak. Bir avantaj yakalamak istiyoruz. Tüm konsantrasyonumuz Sırbistan maçı için. Çalışmalarımızı bu doğrultuda geçiriyoruz. Sonrasında Mersin’de Litvanya ile oynayacağız. Tehlikeli bir takım ama kendi halkının önünde oynadığı zaman galibiyetler almaya alışık bir milli takımımız var. Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız ve ardından da inşallah seyircimizin önünde galip geleceğiz” diye konuştu.

“Geçiş dönemi tecrübe oldu” Takımda genç oyuncuların olduğunu ama bu isimlerin de çok uzun süredir beraber oynadığını ifade eden Işıl Alben, “Geçiş süreci ve adaptasyon süreci güzel oldu. Ciddi süreler alarak bu süreci geçirdiler. Takım içinde problem yok ve hepimiz saha dışında da sürekli görüşen insanlarız, iyi arkadaşız. Tabii ki geçiş dönemi bizim için hayal kırıklığı oldu. Bu da tecrübe oldu. Şimdi çok önemli eleme maçları var. Geçmişi unutarak ve gerekli dersleri alarak bu maçlara konsantre olacağız” açıklamasını yaptı.



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