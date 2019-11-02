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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına doğru - ANTALYA

Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına doğru - ANTALYA

- Ironman 70.3 Türkiye yarışları - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol'un konuşmaları - The Land Of Legends Shopping Genel Müdürü Sertaç Yeğin'in açıklamaları - Turset Project Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu'nun açıklamalarıIronman 70.3 Türkiye yarışları yarın Antalya 'da yapılacak - Yarışlara, 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacakANTALYA (AA) - Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, yarın Antalya 'da yapılacak.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3'ün Türkiye yarışlarına, bu yıl 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak.Yarışa, Kadriye Beachpark'tan yüzmeyle başlayacak sporcular, daha sonra bisiklet parkurunda pedal çevirecek, son olarak koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamlayacak.Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Belek turizm merkezindeki tanıtım toplantısında, bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Ironman'a katılım sayısının her yıl artığına dikkati çeken Varol, Antalya 'nın sadece, deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını ifade etti.
The Land Of Legends Shopping Genel Müdürü Sertaç Yeğin, Antalya 'da turizmin 12 ay sürdürebilmesi için önemli organizasyonların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Turset Project Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ise Ironman'a katılacak sporcuların yanı sıra beraberindeki aileleriyle yaklaşık 5 bin kişinin Belek bölgesine ziyarete geldiğini kaydetti.

Yüzme Yarış Toplantı Gesi Bisiklet 

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