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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Antalya kampı Haberi

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Antalya kampı Haberi

- İrlanda milli takımı antrenmanından detaylar - A Milli Futbol Takımı ile 23 Mart Cuma günü özel maçta karşılaşacak İrlanda Cumhuriyeti, hazırlıklarını sürdürdüANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı ile 23 Mart Cuma günü özel maçta Antalya 'da karşılaşacak İrlanda Cumhuriyeti, hazırlıklarına devam etti. Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı, konakladığı otelin tesisinde ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.Teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı.O'Neill, Türkiye maçı öncesi yarın saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.Teknik direktör O'Neill'in, Türkiye maçı için belirlediği 30 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:Kaleci: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)Defans: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)

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