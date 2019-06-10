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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İrfan Can Kahveci: “Galibiyetle döneceğiz”

İrfan Can Kahveci: “Galibiyetle döneceğiz”

A Milli Takım oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları

- - Milli futbolcu İrfan Can Kahveci:- “Biz İzlanda’yı misafirperver şekilde karşılayacağız” REYKJAVİK

İzlanda Basın Toplantısı Toplantı Rektör Umutlu 


- A Milli Futbol Takımı’nın başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, İzlanda maçı öncesinde soruları yanıtladı. Saha dışı olaylarla ilgilenmediklerini ve sadece sahaya odaklandıklarını söyleyen İrfan Can, “Galibiyetle döneceğiz” dedi.
İrfan Can, İzlanda’yı Türkiye’de misafirperver şekilde karşılayacaklarını da sözlerine ekledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım’da başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı. Havalimanında üzücü bir olay yaşandığını söyleyerek sözlerine başlayan genç futbolcu, “Ama yine de bizim ülkemizin her zamanki gibi İzlanda’ya karşı misafirperver olacağını ve güzel karşılayacağını düşünüyorum. Yarınki maçı kazanmak bizim için çok önemli. Belki de bu maç, Fransa maçından daha önemli. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını kat edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın buradan galibiyetle döneceğiz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından umutluyduk ve hep bunu söyledik. Maçtan sonra da çok mutluyduk. Ama bizim için daha önemli olan bu maç. İnşallah kazanarak Fransa maçını taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Fransa’yı yendik, İzlanda’yı da yeneceğiz” Orta sahada yaşanan forma rekabetiyle ilgili soruyu da yanıtlayan İrfan Can, “Orta sahada çok değerli oyuncularımız var, tüm bölgelerde çok önemli isimlerimiz var. İyi bir jenerasyon yakaladık. Hocamız kime görev verirse elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Fransa maçında görev verdi, biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Başka bir maçta başka birine görev verebilir. Bütün oyuncularımız çok kaliteli. Üzücü olaylar oldu ama biz saha içine konsantreyiz. Bu olaylarla yetkililer, yani büyüklerimiz ilgilenecektir. Biz sahanın içine odaklandık ve çok motiveyiz. Fransa’yı yendik, yarın da İzlanda’yı yeneceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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