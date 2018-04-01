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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İrfan Buz: “Bugün maçı kazanmak istedik fakat berabere bitti”

İrfan Buz: “Bugün maçı kazanmak istedik fakat berabere bitti”

- Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz konuşması

- ANKARA

Beraberlik Göreme Rektör 


- Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün maçı kazanmak istedik fakat berabere bitti” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Konyaspor’u golsüz berabere kaldı. Maç sonunda gazetecilere değerlendirmede bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bugün maçı kazanmak istedik fakat berabere bitti. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Kısmette ayağımıza gelmedi değil. Penaltı pozisyonu tam olarak göremedim ama bence hakem iyi maç yönetti. Her iki tarafta kaybetmek istemedi. Bir puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Biz gereken puanları alacağız. Çoğalmakta biz sıkıntı yaşadık. Sabırlı olmamız gerekiyordu. Fakat aktif sabırlı olmamız gerekiyordu. Ofansif anlamda tam istediğimiz gibi çoğalamadık. İlk yarıda final paslarımız gelmedi. İkinci yarıda ayağımıza toplar geldi. Rakipte buraya bir puana geldi. Mağlup olmuş olsaydık o daha büyük bir tahribat yaratabilirdi. Müsabakaya baktığınız zaman beraberlik doğru bir sonuç oldu” ifadelerini kullandı.
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