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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
İrem Yaman: “Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum” İzle

İrem Yaman: “Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum” İzle

İrem Yaman röportajı

- - Milli tekvandocu İrem Yaman:- "Atmosfer çok güzeldi ve buradan şunu anlıyoruz; her milli takım sporcusu artık Türkiye’ye gelerek maç yapabilir" ANKARA

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- Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organize ettiği İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını 'altın vuruş' ile kazanan Yaman, “Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum” dedi.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasındaki seçme müsabakasını İrem Yaman, 'altın vuruş' ile kazandı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Yaman, İsmet Iraz Spor Salonu'nun ilk kez kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Güzel bir müsabaka oldu. Beklediğimizden daha fazla kalabalık önünde mücadele ettik. Müsabakanın bir amacının olmasını çok isterdim. Bu kalabalıkta bir hayır kurumuna yada Mehmetçik'e bağışlanacak şekilde bilet satılmış olsaydı bu amaç için müsabaka yapmak beni daha da mutlu ederdi. Atmosfer çok güzeldi ve buradan şunu anlıyoruz; her milli takım sporcusu artık Türkiye’ye gelerek maç yapabilir. Federasyon başkanının da dediği gibi bu sadece bir seçme müsabakasıydı. İkimiz de milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Umarım bundan sonrası hepimiz için güzel olur. Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum. Bu madalyayı almadan dönmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.
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