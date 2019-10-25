İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda 'altın vuruş' - ANKARA İzle
İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş" - ANKARA - İrem Yaman - Hatice Kübra İlgün seçme müsabakası - Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda düzenlenen seçme müsabakasında Yaman ve İlgün'ün hazırlanması - Müsabakayı izlemeye gelenler - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in sporculara başarı dilemesi - İrem Yaman - Hatice Kübra İlgün'ün müsabakası - Uzatma raundunda İrem Yaman'ın altın vuruş ile müsabakayı kazanması - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in sporcuları tebrik etmesiİrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş" - Türkiye Tekvando Federasyonunun organize ettiği, İrem Yaman - Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını İrem kazandı - İrem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandıANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı. Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5 - 5 eşitlikle sonuçlandı.Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12 - 9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13 - 13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15 - 13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.Şampiyona 1 - 3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım