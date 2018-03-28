İpek Onaran: “Türkiye’de triatlona ilgili artmaya başladı”

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- - "Texas'taki Ironman yarışlarına hazırlanıyorum" İSTANBUL



- Triatlon sporcusu İpek Onaran, Türkiye’de triatlon sporuna katılımının yükseldiğini söyledi.



Onaran, 28 Nisan’da ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenecek Ironman yarışlarına da sıkı hazırlandığını belirtti.

Triatlon sporunun Türkiye’deki önemli isimlerinden İpek Onaran, bu spor ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı Muhabirini açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde 28 Nisan’da düzenlenecek Ironman yarışlarına hazırlandığını belirten Onaran, “Full Ironman dediğimiz 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42 km oluşan bir triatlon yarış serisi. İlk yarışma olacak, heyecanlıyım. Hedef yarışma olduğu için sıkı çalışma yaptık. Hava sıcak olacakmış o biraz korkutuyor” diye konuştu.

“Triatlonda Türkiye geneline baktığımızda artış var” Triatlon sporu hakkında bilgi veren başarılı sporcu, “Triatlonun olimpik mesafesi 1.5 km yüzme 40 km bisiklet ve 10 km koşu. Ben genelde uzun mesafe yarışçısıyım. Triatlonda Türkiye geneline baktığımız zaman ivme artışı yüksek. Katılım artık daha yüksek oldu. Kadınların dejavantajı kadın olduğundan dolayı kendinin dejavantajı olduklarını düşünmeleri. Herkes için yarış mesafesi aynı. Kadın ve erkek olarak sporda cinsiyet ayrımı olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

“11 yaşımda triatlona geçtim” Triatlon sporuna 6 yaşındayken yüzme ile başladığını ifade eden Onaran, “Sonra antrenörümün yönlendirmesiyle triatlona geçtim. Aslında triatlona başladığımda triatlona federasyonu yoktu. Federasyonun kurulmasının ardından milli takımımız kuruldu. 2002-2006 yılları arasında milli takımda yarıştım” dedi.

Bir okulda öğretmenlik de yaptığı söyleyen İpek Onaran, öğrencilerinin ders dışında kendinden bir öğrendikleri ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. “Vakti olan herkesi UNIBIKE EXPO 18 davet ediyorum” 29 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek UNIBIKE EXPO 18 fuarı hakkındaki görüşlerini de aktaran Onaran, “Çok heyecanlıyız. İlk defa yapılıyor. Artık bisiklete yönelim de çok fazla. Bisiklete ilgi ve merak da çok fazla. Sosyal medyadan bisikletle ilgili çok sorular alıyoruz. Bu sorularını fuarda bulabileceklerini düşünüyorum. Vakti olan herkesi katılmasını tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

