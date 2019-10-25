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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
IOM Türkiye Şampiyonası başladı - TEKİRDAĞ Haberi

IOM Türkiye Şampiyonası başladı - TEKİRDAĞ Haberi

- Radyo Kontrollü Model Yatların suya indirilmesi - Yarıştan ve sporculardan detay - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile röportaj - Türkiye Yelken Federasyonu Yarış Kurulu Başkanı Murat Evlek ile röportaj IOM Türkiye Şampiyonası başladı - Şampiyonaya çeşitli illerden 22 sporcu katılıyorTEKİRDAĞ (AA) - Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde başladı.
Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 22 sporcu katılıyor.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış töreninde yaptığı açıklamada, Tekirdağ 'ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yüksel, denizi daha aktif kullanmak için bu tür etkinliklerin sayısını artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Denizi daha fazla kullanıp şehrimizin tanıtımı da yapmak istiyoruz. Çok güzel yarış olacak, katılım da gayet iyi. Bu tür etkinlikler şehrin tanıtımına çok güzel katkı sağlayacaktır." dedi.
Türkiye Yelken Federasyonu Yarış Kurulu Başkanı Murat Evlek de 3 gün boyunca çok heyecanlı yarışların yapılacağını aktardı.Evlek, Radyo Kontrollü Model Yatlara ilginin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Federasyonumuza kayıtlı 22 sporcu bugün şampiyona boyunca mücadele edecek. Bugün, cumartesi ve pazar günü de yapılacak yarışların yapılmasıyla gerekli puanlamalar yapılıp ödül töreni düzenlenecek. Her sene farklı illerde şampiyonalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Bir çok ilimizde bu sporu icra eden lisanslı sporcularımız var." diye konuştu.
Tekirdağ Yelken Kulübü önünde, uzaktan kumandayla teknelerini yönlendiren sporcular arasında çekişmeli mücadele yaşandı.Şampiyona 27 Ekim Pazar günü sona erecek.

Açılış Töreni Ödül Töreni Uzaktan Kumanda Şampiyon Pazar Günü 

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