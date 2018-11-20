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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ioanis Sfairopoulos: 'Anadolu Efes'i kutluyorum'

Ioanis Sfairopoulos: 'Anadolu Efes'i kutluyorum'

Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Ioanis Sfairopoulos'un açıklamaları

- Ioanis Sfairopoulos: "Anadolu Efes'i kutluyorum" İSTANBUL

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- Anadolu Efes karşısında sahadan 90-77 mağlubiyetle ayrılan Maccabi Fox Tel Aviv'de Başantrenör Ioanis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından Anadolu Efes'i tebrik etti. Euroleague mücadelesinde Anadolu Efes'e 90-77 mağlup olan Maccabi Fox Tel Aviv'de Başantrenör Ioanis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Anadolu Efes'i kutlayarak sözlerine başlayan Sfairopoulos, "Özellikle ikinci yarı çok daha iyiydiler. Rakibin hücumda iyi olduğunu biliyorduk. Biz ilk periyotta savunmada istediklerimizi yaptık ancak hücumda etkili olamadık. İkinci periyotta ise fark açıldı. Savunmada iyiydik ancak farkın açılması işimizi daha da zorlaştırdı. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık. Hücumda iyiydik. Ancak farkı kapatamadık. Dış atışlarda çok etkili oldular. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu. Skordan değil ancak gösterilen çabadan dolayı mutluyum. Son ana kadar mücadele etmek istedik. Hücum ve savunmada gelişmeliyiz. Tek antrenmanla bunları geliştirmek mümkün değil. Daha iyi çalışarak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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