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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnfaz koruma memuru ve gardiyanlardan kurulan amatör takım şampiyon oldu

İnfaz koruma memuru ve gardiyanlardan kurulan amatör takım şampiyon oldu

Kupa töreninden görüntü

Pazarcı Kupa Töreni Şampiyon Şampiyonluk Kupası İnfaz Koruma 

-Antrenör Azmi Turgut'un açıklaması

- ZONGULDAK

- 2. Amatör Küme'de gardiyanlardan ve infaz koruma memurlarından kurulan Beycuma Cezaevispor takımı şampiyon oldu 2. Amatör Merkez grubunda şampiyonluğunu garantileyen Beycuma Cezaevispor, ligin son maçında play off mücadelesi veren Elvanpazarcıkspor'la Fener sahasında karşı karşıya geldi. İki takım arasında gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf Elvanpazarcıkspor oldu. Elvanpazarcıkspor, Beycuma Cezaevispor'u 6-4 mağlup etti. Ligi 32 puanla tamamlayan Beycuma Cezaevispor şampiyon olurken, Elvapzarcıkspor ise 27 puanla play off'a kaldı. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç şampiyonluk kupasını Beycuma Cezaevispor takım kaptanı Vokan'a verdi. Beycuma Cezaevispor şampiyonluğu meşaleler eşliğinde doyasıya eğlenerek kutladı. Beycuma Cezaevispor Antrenörü Azmi Turgut, "Şampiyon olduk, çok sevinçliyiz. Sezona aslında şampiyonluk parolasıyla başlamadık. Bizim amacımız kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmekti. İyi bir kadro yakaladık. Aldığımız peş peşe galibiyetlerle zirveye yerleştik. Sonra da bırakmadık. Takımımızda her kesimden memurumuz var. İnfaz koruma ve gardiyan arkadaşımız var. Bunun sonucunda da kaynaşma sağlayarak şampiyon olduk. Başsavcımız Hakan Yağız bizleri huzuruna çağırdı. Salı günü Adliye'ye giderek kupamıza ona götüreceğiz" dedi.

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