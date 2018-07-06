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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
İnegöl Belediyespor, Mustafa Efe Er'i transfer etti - BURSA

İnegöl Belediyespor, Mustafa Efe Er'i transfer etti - BURSA

- İmza töreni - İnegöl Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kapdan'ın açıklaması - Smaçör Mustafa Efe Er'in açıklamasıVoleybolda transfer - İnegöl Belediyespor, Mustafa Efe Er'i transfer ettiBURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Solhan Spor Kulübünden smaçör Mustafa Efe Er'i renklerine kattı.İnegöl Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kapdan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, 21 yaşındaki Mustafa Efe Er ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Mustafa Efe Er'in gelecek vadeden yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kapdan, şunları kaydetti:"Teknik heyetimizin raporu doğrultusundaki transferlerimizi bünyemize katmaya çalışıyoruz. Mustafa Efe kardeşim voleybol serüvenine Galatasaray altyapısında başlamış ve Galatasaray altyapısında kaptanlığa kadar yükselmiş, çeşitli milli takım kademelerinde ve Genç Milli Takım'da 6 kez mücadele etmiş. Daha sonra voleybol hayatına Düzce'de devam etmiş, geçen yıl da 1. Lig kulübü Solhan Spor'da final oynama başarısı göstermiştir. Kardeşimize, İnegöl Belediyespor'a 'Hoş geldin.' diyoruz. Müsabakalarda başarılar diliyoruz."İnegöl Belediyespor'a gelmenin hedefleri arasında olduğunu belirten Mustafa Efe Er ise "İnegöl Belediyespor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Uzun yıllardır Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. Allah utandırmasın. Her şey herkesin gönlünce olsun." ifadelerini kullandı.Mustafa Efe Er, daha sonra kendisini bir yıllığına turuncu - lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza Töreni Milli Takım Serüven 

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