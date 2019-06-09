İmkansızlıklar içinde Avrupa şampiyonu oldular İzle

-Şampiyonlardan görüntü

-Kırık Hokey sopalarından görüntü

-Hokey Toplarından görüntü

-Yırtık Hokey kıyafetlerinden görüntü

-Hokey antrenmanından görüntü

-Hakim Taşar röportaj

-Yılmaz Karabulut röportaj

-Ömer Demirtop röportaj

-Genel ve detay görüntüler



- (Özel haber)- Diyarbakır’ın hokey takımı, bütün imkansızlıklara göğüs gererek önemli derecelere imza attı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da hokey sahası olmadığı için futbol sahasında kırık sopa ve yırtık kıyafetlerle maçlara hazırlanan sporcular, önemli başarılara imza attı. Tüm imkansızlıklara rağmen Avrupa şampiyonu olan Diyarbakır’ın hokey takımı sporcuları, sporlarını daha iyi yapabilmeleri için yetkililerden yardım bekliyor. Diyarbakır’da hokey sahası olmadığı için futbol sahasında kısıtlı imkanlarla kendilerini geliştiren sporcular, imkansızlıklar içinde büyük bir başarıya imza atıyor. Yıllardır Türkiye’yi milli takımda temsil eden hokeyciler, kırık sopaları ve yırtık kıyafetleriyle girdikleri yarışmalarda önemli dereceler elde eden hokey takımı sporcuları, kazandıkları şampiyonlukların sevincini yaşayamaz duruma geldi. Güneydoğu Avrupa Şampiyonası birincisi ve Amasya’da yapılan Türkiye Ana Lig şampiyonluğuna ulaşan takım oyuncuları, kentte hokey sahası olmadığı için futbol sahalarında kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Şampiyon sporcular, çalışmalarına normal şartlarda devam edebilmek için yetkililere çağrıda bulundu. Hokey sahası olmayınca zorlanıyorlar Futbol sahasında antrenman yapınca hokey sahasında maçlarda zorlandıklarını dile getiren hokey takımı oyuncularından Hakim Taşar, daha iyi dereceler için hokey sahası istediklerini söyledi.



Taşar, “Bu sporu 5-6 yıldır yapıyorum. Bu hokey sevdası şöyle gelişti, bizim mahalleden arkadaşlarımız oynuyordu ve bizde onlara bakarak güzel bir şey, zevkli bir şey olduğunu gördük ve devam ettik. Bağlandık işte bizde, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla geliyorduk ve sonradan geldiğimizde bir adım önde oldum. Böyle devam ettim, antrenmanlara devam ettim her gün aralıksız geldim ve daha iyi yerlere gelmeye çalıştım. 50’ye yakın yarışmaya katıldım. Diyarbakır il birinciliği, Türkiye birinci lig birinciliği, Türkiye U16 5S ikincisi, Avrupa şampiyonluğu. Sahamız olmadığından dolayı maçlara gittiğimizde zorlanıyoruz. Saha olursa çalışmalarımız daha iyi sürer ve maçlarda zorlanmayız. Şu anda futbol sahasında çalışıyoruz, hokey sahamız olursa daha çok sporcu gelir, daha iyi dereceler yaparız Türkiye’de Avrupa’da daha iyi dereceler elde edebiliriz. Antrenmanlara gelme imkanımız yoktu, yürüyerek geliyorduk antrenmanlara. Saha olmadığından dolayı zorlanıyorduk, saha olursa daha iyi yerlere varırız, daha çok sporcu yetişir, daha çok gelişir Diyarbakır ‘da hokey ve bu gittikçe Türkiye’ye de yayılır. Saha yapmalarını istiyoruz. Hedefim, öncelikle takımımı daha iyi yerlere getirmek, daha üst liglere getirmek, şampiyon etmek ve sonradan milli takımlara daha iyi yerlere gitmek” dedi.

“Kıyafet olmayınca vücut zarar görüyor” Hokey takımı kalecisi Yılmaz Karabulut ise kaleci kıyafetleri olmadığından dolayı gelen topların vücuduna çarptığını ve vücudunda hasarlar meydana geldiğini dile getirdi. Karabulut, “Burada hokey oynuyorum, mevkim kaleci. İlk başlarda geldiğimde fazla sevmiyordum. Sonra giderek sevmeye başladım, şimdi de severek oynuyorum. Benim elbiselerimin fiyatı 10 bin lira ama şuan yırtık oynuyorum. Elbisem yok, kollarım morarıyor, yara çıkıyor. Yani bu yırtık elbiselerle şampiyonluğumuzda var. Amasya’da Türkiye Ana Lig şampiyonasında finallere kaldık ve oynadık. Namağlup olarak şampiyon olduk. Elbiselerimiz, malzemelerimiz olmadığından dolayı biz yine maçlara katılıyoruz, Türkiye’yi daha iyi yerlere getirmek için. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığına sesleniyorum, malzemelerimiz yok, maçlara katılamıyoruz. Hokey sahasına gidince zorlanıyoruz, oynayamıyoruz” diye konuştu.

“Çaba harcıyoruz, destek bekliyoruz” Hokeyde şampiyon takımın oyuncularından Ömer Demirtop ise hokey oynamak için çaba harcadıklarını, Diyarbakır’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini aktararak, çabalarına karşılık destek beklediklerini vurguladı. Demirtop, “Yaklaşık 5-6 yıldır hokey oynuyorum. Davet sokaklarda oynayan arkadaşlarım, okuldan bahseden arkadaşlarımdan, akrabalarımdan geldi. Çok oynuyorlardı, bizi de çağırdılar bizimde bir spor dalımızın olmasını istiyorlardı. Ailemiz destek verdi bizde bu sporu yapmak için çaba harcıyoruz. Bu zorluklara rağmen Türkiye finallerine kaldık. Türkiye birinciliğimiz ve ikinciliğimiz, İl temsilciliği birinciliğimiz, ikinciliğimiz, Avrupa şampiyonluğumuz var. Ayakkabımız yok, kaleci kıyafetimiz yok. Eldiven gerektiren bir oyun olduğu için eldivenimiz yok. Ellerimiz hep yara oluyor. Sopalarımız yok, sahamız eksik” şeklinde konuştu.



