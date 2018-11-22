'İmam antrenör' hayal etti, devlet gerçekleştiriyor - BİNGÖL
"İmam antrenör" hayal etti, devlet gerçekleştiriyor - BİNGÖL - İmam Nurettin Bulut'un soyunma odasında sporculara taktik vermesi - Saha içerisinde ısınma hareketleri - Yedek kulübesinde takımı yönlendirmesi ve diğer detaylar - Futbol sahasının yapıldığı inşaat alanından detaylar - İmam Nurettin Bulut'un konuşması - İmamın camide cübbe giymesi ve ezan okuması"İmam antrenör" hayal etti, devlet gerçekleştiriyor - Bingöl 'ün Ekinyolu köyünde imamlığın yanı sıra 20 yıl önce kurduğu futbol kulübünün antrenörlüğünü ve yöneticiliğini de yapan Nurettin Bulut'un "sentetik çim saha" hayalini Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştiriyor - Bölgede "imam antrenör" olarak tanınan Bulut: - "Bakanlığımız sayesinde 20 senedir beklediğimiz hayalimiz gerçek oldu. 16 köyün gençleri gelip burada spor yapacaklar. Mutluyum, heyecanlıyım" - "Bir imamın sadece camide olması gerekmiyor. Her konuda vatandaşlara rehberlik etmesi gerekir"BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl 'ün Ekinyolu köyünde imamlığın yanı sıra kurduğu futbol takımının yöneticiliğini ve antrenörlüğünü yapan Nurettin Bulut'un hayal ettiği sentetik çim sahayı köye, Gençlik ve Spor Bakanlığı kazandırıyor.Ekinyolu köyünün Köprübaşı mezrasındaki bir mescitte görevini sürdürürken futbola gönül veren, 20 yıl önce kurduğu Kervansaray futbol takımında köyün gençlerini buluşturan 48 yaşındaki imam Bulut, yıllardır gençlere spor sevgisi aşılıyor.Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçme hedefiyle ve kaynaşmayı sağlamak için köyler arası futbol turnuvaları düzenleyen Bulut'un bu çalışmaları ve gayreti, yöredeki vatandaşların takdiriyle sınırlı kalmadı.Bölgede "imam antrenör" olarak tanınan Nurettin Bulut'un futbol aşkı, bir Alman televizyon kanalının da dikkatini çekti ve 2006 yılında Bulut'un bu çabaları belgesele dönüştü.Bulut, Milliyet Gazetesi'nin 2011 yılında düzenlediği "Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Namık Sevik Hizmet Ödülü'ne layık görüldü ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından takdir belgesi ile onurlandırıldı. - 20 yıllık hayali gerçekleştiBulut'un en büyük hayali ise köye futbol sahası kurulması oldu.Kervansaray Spor Kulübü Derneği adına hazırladığı, 15 bini eş finansmanlı toplam 126 bin 600 lira bütçeli "Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisler Projesi", dönemin Kalkınma Bakanlığınca SODES Programı kapsamında 2011 yılında kabul edildi ancak uygun arazi bulunamadığı için proje gerçekleştirilemedi.Bulut'un bu hayalini gerçekleştirmek için yaptığı girişimler, uzun süre sonra sonuç verdi. Hazırlanan projenin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Ekinyolu köyünün Kervansaray mevkisinde 16 köye hitap edecek sentetik çim saha ve sosyal tesis kurulması için çalışma başlatıldı.Geçen ay temeli atılarak inşasına başlanan 500 seyirci kapasiteli saha ile sosyal tesisin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.Çalışmaları yerinde takip eden Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıllık hayalinin gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.1998 yılında kurduğu takım ile gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele verdiğini anlatan Bulut, "Hep, 'Ben sağ olduğum, burada görev yaptığım müddetçe gençlere bir sosyal tesis kazandıracağım.' diyordum. Projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduk. Bakanlığımız sayesinde 20 senedir beklediğimiz hayalimiz gerçek oldu." dedi. - "16 köyün gençleri burada spor yapacaklar"Tesisin tamamlanmasının ardından gençlerin burada sportif faaliyetlere katılacağını dile getiren Bulut, projenin faydasının köyleriyle sınırlı olmayacağını vurguladı.Civardaki 16 köyün gençlerinin burada spor yapacaklarını, bu nedenle mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Bulut, din adamı olarak görevinin sadece camide namaz kıldırmak olmadığını söyledi.
"Bir imamın sadece camide olması gerekmiyor. Her konuda vatandaşlara rehberlik etmesi gerekir. Bölgede 30 yıldır imamlık yapıyorum. Sosyal etkinlikler içinde, gençlerle beraber faaliyet yürütmek de önemli." diyen Bulut, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.