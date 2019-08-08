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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor İzle

İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor İzle

Antrenmandan görüntüler

İstikbal Rektör 

-Futbolcuların çalışması
-Futbolcuların ayak voleybolu oynaması
-Hikmet Karaman'dan görüntüler
-Diğer detaylar

- KAYSERİ

- İstikbal Mobilya Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İM Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ayak voleybolu oynayan futbolcular, kısa alanda pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrı çalıştı.
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