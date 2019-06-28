İlker Soyad: “Atıma çok güveniyorum”

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- (Özel haber) İSTANBUL



- Bu yıl Gazi Koşusu’nda Ghost Pasha adlı atı sürecek olan jokey İlker Soyad, yarışta atına çok güvendiğini ve şansın da yanlarında olması takdirde başarılı olacaklarını belirtti.

Türk yarışçılığında ‘derbi’ olarak adlandırılan ve bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nda Ghost Pasha adlı safkan at ile 7. sıradan start alacak olan jokey İlker Soyad, İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulundu. Gazi Koşusu’nun Türkiye’nin derbisi olan bir yarış olduğunu vurgulayan İlker Soyad, “Türkiye’nin derbisi olan bir yarış. Senede bir yapılan bir organizasyon. Her safkanın bir kere katıldığı bir yarış. Onun için atıma çok güvendiğim için yarışta da şansımız iyi giderse bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü atı kendim çalıştırma fırsatı bulduğum için bu hafta çok beğendim. Yanımızda şans olursa, atıma da güvendiğimiz için başarılı oluruz” diye konuştu.

Start sırasını da değerlendiren Soyad, “Benim atım çabuk olduğu için o yüzden sıra fark etmiyor. Çünkü ön tarafa çabuk çıkabilecek bir safkan olduğundan dolayı sıra problem olmaz” şeklinde konuştu.

İlker Soyad, yarışta öne çıkan 4-5 atın olduğunu ve hepsini de rakip olarak gördüğünü ifade etti.



