İlhan Palut: “İkinci golden sonra oyunun kontrolü bizdeydi'



- Spor Toto 1.Lig'in 16. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenen Hatayspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça Giresunspor’un iyi başladığını ama golle beraber kontrolü ele aldıklarını belirten İlhan Palut “İlk yarının bitimine az kaldı. Artık takımlar kalan bu maçlardan en çok puanı toplayarak, puan cetvelinde ikinci yarıya daha umutla bakabilecekleri bir yerde olmanın mücadelesini veriyor. Biz de bugün buraya bunun için geldik. İyi mücadele edip, iyi bir sonuçla dönmek istiyorduk. Açıkçası Giresunspor maça bizden çok daha etkili başladı, pozisyonlar da buldu. Topları direkten döndü ama golle beraber ve özellikle ikinci golden sonra topa sahip olan, oyunun kontrolünde elinde tutan taraf bizdik. Bu noktada oyuncularımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi son bir maçımız var ona da en iyi şekilde hazırlanıp ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız” dedi.



