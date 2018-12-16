Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İlhan Palut: “İkinci golden sonra oyunun kontrolü bizdeydi'

İlhan Palut: “İkinci golden sonra oyunun kontrolü bizdeydi'

- İlhan Palut'un maç sonu değerlendirmeleri

- İlhan Palut: “İkinci golden sonra oyunun kontrolü bizdeydi" GİRESUN

Kabil Rektör Trol 


- Spor Toto 1.Lig'in 16. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenen Hatayspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça Giresunspor’un iyi başladığını ama golle beraber kontrolü ele aldıklarını belirten İlhan Palut “İlk yarının bitimine az kaldı. Artık takımlar kalan bu maçlardan en çok puanı toplayarak, puan cetvelinde ikinci yarıya daha umutla bakabilecekleri bir yerde olmanın mücadelesini veriyor. Biz de bugün buraya bunun için geldik. İyi mücadele edip, iyi bir sonuçla dönmek istiyorduk. Açıkçası Giresunspor maça bizden çok daha etkili başladı, pozisyonlar da buldu. Topları direkten döndü ama golle beraber ve özellikle ikinci golden sonra topa sahip olan, oyunun kontrolünde elinde tutan taraf bizdik. Bu noktada oyuncularımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi son bir maçımız var ona da en iyi şekilde hazırlanıp ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı