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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlhan Palut: “Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü”

İlhan Palut: “Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü”

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un basın toplantısı

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Osmanlıspor galibiyeti sonrası sonrası konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını vereceğiz” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyetten duyduğu sevinci dile getirdi. Palut, “Ligin bitmesine az süre kala bizim için önemli bir maçtı. Rakibimizin üst üste puan kayıpları bu maçı Osmanlıspor için farklı bir hırsla bakmasını sağladı. Osmanlıspor, iyi pas yaptı ama 10. dakikada attığımız golle ve ilk yarı bitmeden attığımız ikinci golle maçı lehimize çevirdik. Takımımın üst üste aldığı iyi skorların sebebi konsantre ve rehavete kapılmama. Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını vereceğiz. İyi çalışıyoruz, güzel bir sistemimiz var. Şunu söyleyebilirim; çok çalışma, konsantrasyon, her maçı tek tek ele almamız bizim bugün sahadan 3 puanla ayrılmamızı sağladı” dedi.

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