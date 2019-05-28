İlhan Palut: 'Bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız' - HATAY
İlhan Palut: "Bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız" - HATAY - Hatay spor kafilesinin tesislerde takım otobüsüne binmesi - Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması - Hatay spor kafilesinin otobüsle tesisten ayrılması"Bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız" - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Hatay spor, İstanbul'a gitti - Teknik direktör İlhan Palut: - "Şehirdeki sinerjiyi, enerjiyi, isteği sizler de görüyor ve yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde her şeyimizi ortaya koyacağız"HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig play - off finaline yükselen Hatay spor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız." dedi. Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak bordo - beyazlı ekip, maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Hatay spor Osman Çalgın Tesisleri'nde toplandı.Tesislere gelen bir grup taraftar da futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon boyunca Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.
Bu istek ve inançlarını son olarak Adana Demirspor maçında da gösterdiklerini belirten Palut, "Şehirdeki sinerjiyi, enerjiyi, isteği sizler de görüyor ve yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde her şeyimizi ortaya koyacağız, tüm mücadelemizi vereceğiz. Kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız." diye konuştu. Palut, yarın İstanbul'da yapacakları antrenmanla hazırlıkları tamamlayacaklarını bildirerek, oyunculardan Murat Paluli'nin sakatlığının bulunduğunu ve oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını aktardı. Hatay spor kafilesi daha sonra hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.Tesiste çalışan bazı kadınların ekibi taşıyan otobüsün hareketi sırasında aracın arkasından su döktüğü görüldü. Hatay spor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki Spor Toto 1. Lig play - off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım