-Forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'un açıklaması

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- İlhan Palut: "Altay maçından güzel sonuç almak istiyoruz"- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:- “Hep bir üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz”- Hatayspor’un forvet oyuncusu Sinan Kurumuş:- “Takımda moraller iyi, her şey iyi geçiyor” HATAY



- Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Altay ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut, Altay mücadelesinden güzel bil sonuç almak istediklerini söyledi.



Hatay temsilcisi, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın basına açık ilk 30 dakikalık bölümde ısınma hareketlerinin ardından grup halinde top çalışması yaptı. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sakat oyuncuların durumlarını değerlendirdi. Diallo’nun, Altay maçına yetişmesini beklediklerini ifade eden Palut, takımdaki diğer sakat oyuncuların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

"Diallo bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere" Palut, takımın 3 gün izin yaptığını dile getirerek, "Ondan sonra tesislerimizde antrenmanlarımıza başladık. Çift antrenman, tek antrenman şeklinde devam ediyor. Bugün de tek antrenmanla geçeceğiz. Antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Diallo bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz. Dmytro Korkishko da saha çalışmalarına başladı.

O da Altay maçından sonra, Adana maçı öncesi takım çalışmalarına başlayacak, planlarımız o yönde. Tom ve Mirkan’ın tedavisi devam ediyor. Tom’un sakatlığı herhalde sürecek, tahminim en az 3 hafta daha. Mirkan’ın da Adanaspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlamasını umut ediyoruz” dedi.

"Güzel bir sonuç almak istiyoruz" Altay maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurgulayan Palut, “Ev sahibi olacağımız Altay maçında, güzel bir sonuç almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Geçen de söyledim, artık hep bir üstünü hedefleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu. Sinan Kurumuş: "İçeride galibiyet almak istiyoruz" 3 günlük iznin takıma çok iyi geldiğini ifade eden Hatayspor’un forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ise tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.



Tecrübeli forvet, “Bildiğiniz üzere Afyon’dan galip döndük. Sonra 3 gün bir ara vardı. İyi tatil yaptık. Takım gerçekten çok moralli ve iyi çalışıyor. Önümüzde bir Altay maçı var, onun hazırlıklarını yapıyoruz. Takım moralli, keyifli her şey güzel geçiyor. Tek isteğimiz 3 puan, içeride galibiyet almak istiyoruz. Bunun için de çabalayacağız, mücadele edeceğiz” diye konuştu.



