İldiz: “İki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak istiyoruz”

- Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, skorlara bakıldığı zaman ikinci etaba iyi başlamadıklarını ama iyi bitirmek istediklerini kaydederek, “Hiçbir skor kaygısı olmadan her müsabakaya çıkacağız, iki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak istiyoruz işin gerçeği bu umarım bu hafta başarırız” dedi.

Yeşil siyahlı ekip zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, zorluk bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlattı. Deplasmandan puan ya da puanlar ile dönmek istediklerini vurgulayan İldiz, “İkinci etaba iyi başlamadık skorlara baktığımızda ama iyi bitirmek istiyoruz. Bu nende Malatya’da son derece zorluk bir maç oynayacağız. Deplasmanda elimizden geldiği kadar kulübümüzü ve şehrimizi iyi temsil etmek adına, iyi futbol oynamak adına hem de puan ve puanlar almak adına her şeyi yapacağız. Son oynadığımızı iki müsabakada, Denizlispor olarak futbolun gereği neyse onu yapacağız. Bir maçı kazanmanın yüzdesi neyse onun peşinden gideceğiz. Çağdaş futbol oynamak adına şehrimizi ve kendimiz adına sahada gereken mücadeleyi hep vereceğiz. Bundan da hiç taviz vermeyeceğiz. Denizlispor olarak hiçbir skor kaygısı olmadan her müsabakaya çıkacağız, gereğini yapacağız. Ama inşallah bu defa futbol şansıda yanımızda olur ve o topu içeriye sokarız. Yani iki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak istiyoruz işin gerçeği bu umarım bu hafta başarırız” dedi.

Denizlispor 8 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Yeşil siyahlı ekip 4 Ekim Cuma günü deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor karşılaşacak.