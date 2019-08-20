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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İldiz: “Antalya’da işimiz kolay olmayacak”

İldiz: “Antalya’da işimiz kolay olmayacak”

Yücel İldiz açıklama

- - “İyi bir neticeyle dönmeye çalışacağız” DENİZLİ

Hafta Sonu Katar Bild Transfer Dönemi Rektör 


- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor karşılaşması ile ilgili olarak, “Belirli bir oyunları var ve sabırlı oynamasını biliyorlar. Bu nedenle Antalya’da işimiz hiç kolay olmayacak. Ancak bizim de bir oyun anlayışımız var. Maçın zorluk derecesinin bilincindeyiz ve iyi bir neticeyle dönmeye çalışacağız” dedi.
Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Horoz'da, Galatasaray maçında alınan galibiyetten dolayı morallerin hayli yerinde olduğu gözlendi. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını tecrübeli teknik adam İldiz öncülüğünde sürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İldiz, Antalya’da işlerinin kolay olmadığını bunu bildikleri içinde çok dikkatli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
İldiz, “Antalyaspor maçına konsantre olmuş durumdayız. Antalyaspor geçen yıl hakikaten beklenilenin üzerinde derece yaptı. Futbol kamuoyuna baktığınız zaman ‘Antalyaspor sıkıntılı günler yaşar’ deniliyordu ama hiç öyle olmadı. Hocası ile birlikte müthiş çıkış yakaladılar neredeyse Avrupa’yı yakalıyorlardı. Bu sezona da yine kazanarak başladılar. Belirli bir oyunları var ve sabırlı oynamasını biliyorlar. Bu nedenle Antalya’da işimiz hiç kolay olmayacak. Ancak bizimde bir oyun anlayışımız var ve bunu geliştirerek devam etmek durumundayız. Üzerine katarak gitmek zorundayız. Hafta sonuna kadar çok ciddi çalışmamamız lazım. Ayaklarımızın yere çok sağlam basmamız lazım, çok zorlu iki deplasman oynayacağız arka arkaya Antalyaspor ve Göztepe karşılaşmaları. Maçın zorluk derecesinin bilincindeyiz ve iyi bir neticeyle dönmeye çalışacağız” diye konuştu.
“2 oyuncu takviyesi daha yapacağız” Transfer dönemi sonuna kadar iki oyunca daha almak istediklerini belirten İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Transfer konusunda izim veremem ama komitemiz bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. 2 oyuncu takviyesi daha yapacağız transfer dönemi sonuna kadar. Yapmamızda gerekiyor. Planladığımız şekilde gidiyor.”
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