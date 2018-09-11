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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İki milli takım ortak kampta - ERZURUM İzle

İki milli takım ortak kampta - ERZURUM İzle

- İki takımın antrenman görüntüsü - Short Track Türk Milli Takımı Baş Antrenörü Anna Lukanova'nın açıklaması - Türk Milli Takımı antrenörü Mükerrem Deniz'in açıklaması - Genel ve detay görüntüİki milli takım ortak kampta - Buz pateninde Short Track Türk Milli Takımı ile Short Track Polonya Milli Takımı sporcuları, yeni sezon öncesi EYOF, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkelerine madalya getirmek için ortak kampa girdi - Short Track Türk Milli Takımı Başantrenörü Anna Lukanova:"Kendi ülkemin takımı ve Türk takımını birleştirdiğim zaman daha iyi şeylerin çıkacağını düşünüyorum, çünkü iki takım iyi bir çalışma dönemi geçiriyor ve iyi uyum sağladılar" - Türk Milli Takımı Antrenörü Mükerrem Deniz:"EYOF, Avrupa, dünya şampiyonaları, dünya üniversiteler oyunları ve dünya kupalarına hazırlanıyoruz. Bu müsabakalarda bireysel ve takım olarak madalya almayı hedefliyoruz"ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Buz pateninde Short Track Türk Milli Takımı ve Short Track Polonya Milli Takımı sporcuları, yeni sezon öncesi Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkelerine madalya getirmek için birlikte kamp yapıyor. Erzurum Buz Pateni Salonu’nda Short Track Türk Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Polonyalı Anna Lukanova ve yardımcıları yönetiminde antrenmanlarını sürdüren sporcular, uluslararası müsabakalarda hem bireysel hem de takım olarak kürsüyü hedefliyor.Short Track Türk Milli Takımı Başantrenörü Anna Lukanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan ve Türk Milli Takımı'nı çalıştırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'deki insanların kendisine çok iyi davrandığını belirten Lukanova, Türk Milli Takımı'nda çok önemli patencilerin olduğunu ifade etti.
Lukanova, bunun kendisini çok memnun ettiğini anlatarak, "Türk Milli Takımı çok optimist ve onlarla ilgili iyi görüşlerim var ve benim de atacağım birkaç adım var. Türkler çok yüksek kalitede kayan patencilere sahip. Bunun için de çok memnunum ve bu yapacağım işleri tetikliyor." dedi.
İki ülke sporcularının birlikte uyum içinde çalıştığını ifade eden Lukanova, "Kendi ülkemin takımı ve Türk takımını birleştirdiğim zaman daha iyi şeylerin çıkacağını düşünüyorum çünkü iki takım iyi bir çalışma dönemi geçiriyor ve iyi uyum sağladılar. Antrenmanlar çok zor ve yoğun geçiyor ama iki takım çok iyi anlaştı ve birbirlerine birçok şey de kazandırıyorlar. Polonya takımını her zaman buraya getiremediğim için Türk takımını Polonya'da misafir etmeyi de düşünüyorum." diye konuştu.
- "İlk olarak Türk Milli Takımı'yla çalışmak istiyorum"Daha önce Polonya'da antrenörlük yaptığını ancak Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Lukanova, Türkiye'ye gelirken profesyonel sporcuları da yanında getirdiğini aktardı.Lukanova, Türk Milli Takımı'nı odak noktası olarak gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu:"Daha önce Polonya'da antrenörlük yaptım. Yanımda getirdiğim sekiz kişiyi özenle seçtim ve onlarla 3 yıldır çalışıyorum. Başarılı oldukları için ve Türk takımıyla çalışmaları için getirdim. Onların birlikte antrenman yapmaları için elimizden geleni yapıyorum ancak ilk olarak Türk Milli Takımı'yla çalışmak istiyorum. Polonya Buz Pateni Federasyonu da iki ülkenin birlikte çalışması için uğraşıyor." - "Takımdan çok büyük başarılar bekliyorum"Sürat pateninin çok zor bir branş olduğunu vurgulayan Lukanova, özellikle Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'nin kürsüde yer almasını hedeflediklerini vurguladı.Lokanova, şunları kaydetti:"Asıl amacım Avrupa şampiyonluğu. Dünya şampiyonalarında da genç takım için ayarlamalar yapacağım. Çok fazla söz veremiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Özellikle iki sporcuyla ilerlemek istiyorum ve onların hakkında çok olumlu düşüncelerim var. Bu sporu isteyerek ve düşünerek yaptıklarını düşünüyorum. Kaçırdıkları şeyleri yakalayıp adım adım ilerlemeye çalışacağız çünkü bu sporda her şey olabilir, bu yüzden söz veremiyorum ancak takımdan çok büyük başarılar bekliyorum. Sporcularım ve ben buna inanıyoruz."Türk Milli Takımı Antrenörü Mükerrem Deniz de Polonyalı sporcularla kamp döneminin iyi geçtiğini söyledi.

Deniz, yeni sezonda birçok müsabakaya katılacaklarını ve madalya almayı hedeflediklerini anlatarak, "EYOF, Avrupa, dünya şampiyonaları, dünya üniversiteler oyunları ve dünya kupalarına hazırlanıyoruz. Bu müsabakalarda bireysel ve takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. En büyük madalya beklentimiz EYOF. Hocamıza da kendimize de güveniyoruz ve madalya alarak bayrağımızı göndere inşallah çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Muhabir Optimist Şampiyon Uluslararası 

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