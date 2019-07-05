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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı - EDİRNE Haberi

İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı - EDİRNE Haberi

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan:"Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan ağaların ağası, iki altın kemerli ağamız, Seyfettin Selim'e evine, Kırkpınar'a hoş geldin diyoruz"EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.Başkan Gürkan'ın yanı sıra aralarında, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Talatpaşa Asfaltı'na kadar yürüdü.Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le buluşan başkan Gürkan, Selim'e çiçek verdi.Başkan Gürkan, ağalığın Kırkpınar'ın olmazsa olmaz unsuru arasında yer aldığını vurguladı.Türk'ün ata sporu yağlı güreşlerin bugün açılışını yaptıklarını ifade eden Gürkan, "Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan ağaların ağası, iki altın kemerli ağamız, Seyfettin Selim'e evine, Kırkpınar'a hoş geldin diyoruz." dedi.
Ağanın da katıldığı korteji, belediye binası önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş devam etti. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, söz ve bestesi eğitimci - yazar Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.Korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'nda dua etti.658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı, bu akşam Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Yağlı Güreş Saygı Duruşu Yağlı Güreşler Sivil Toplum Altın Kemer 

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