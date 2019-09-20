IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27



- Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu (IFAF) tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Korumalı Futbol Türk Milli Takımı, İsrail Milli Takımı’na 27-22 mağlup oldu. Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba Stadyumu'nda gerçekleştirilen mücadele iki takımın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Daha sonra başlayan karşılaşmanın ilk devresi 19-16 İsrail'in galibiyetiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayınca mücadeleden 27-22 mağlup ayrıldı.

