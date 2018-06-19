İdil'e 3 bin kişilik stadyum ile spor tesisi kazandırılıyor - ŞIRNAK Haberi
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın İdil'deki ziyaretleri - Bakan Bak'ın çocuklarla sohbet etmesi, forma vermesi - Bakan Bak'ın tesis yerinini incelemesi ve yetkililerden bilgi alması - Bakan Bak'ın konuşmasıİdil'e 3 bin kişilik stadyum ile spor tesisi kazandırılıyor - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "İnanıyoruz ki bu bölgede gelecek yeşerecek, terörün izlerini ve buradaki o terör iklimini ortadan kaldıracağız. Bu noktada da devlet olarak buraya tesisler inşa etmeye, yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz" - "PKK bu bölgenin gençlerine gelecek vadedemez, onları götüreceği yer dağlardır, sonu belli olmayan bir gelecektir. Ama devletimiz burada büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'de gençlerin yer almalarını, hukukçu, doktor, mühendis ve sporcu olarak her alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlayacaktır. Spor barışın dilidir. Sporla bölgede terörün izini sileceğiz"ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İnanıyoruz ki bu bölgede gelecek yeşerecek, terörün izlerini ve buradaki o terör iklimini ortadan kaldıracağız. Bu noktada da devlet olarak buraya tesisler inşa etmeye, yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak 'a gelen Bak, İdil ilçesinde bir kafede düzenlenen programa katıldı. Çıkışta kendisini bekleyen çocuklarla dünya kupası ile ilgili sohbet eden Bak, onlara forma hediye etti.Bakan Bak, gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde 3 bin kişilik stadyum inşa edilecek alanda incelemelerde bulunarak İdilli çocuklar ve gençler coşkuyla karşıladı.Çocuklarla hatıra fotoğraf çektiren Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Ocak'ta İdil 1937 Spor ile Kumçatı Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçını izlemek için ilçeye geldiğini hatırlatarak, aynı gün İdil 1937 Spor minik futbol takımı oyuncularıyla da maç yaptığını bildirdi. - "Buradaki gençler, çocuklar spor yapmak istiyorlar"Bak, ilçenin gençlerine bir stat kazandırmak için çalışmaları tamamladıklarını müjdeleyerek, ihalesinin 19 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. 20 dönüm araziye 3 bin kişilik stadyum inşa edeceklerine değinen Bak, yanına bir de portatif spor salonu ekleyeceklerini, bir kompleks oluşturacaklarını aktardı."Gençlerin o coşkusunu tribünlerde gördük. Buradaki gençler, çocuklar spor yapmak istiyorlar. Sporun gücü terörü yenecektir." diyen Bak, şöyle devam etti:"Arzumuz bu gençlerimizin, çocuklarımızın spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında başarılı birer sporcu olması. En azından sağlıklı birer birey olmaları ve bu ülkeye hizmet etmek için çalışmaları. Devletimiz buralara yatırımlar yapıyor. Valimiz konuyu takip ediyor. İnşallah burada güzel bir eseri, kısa sürede başlayıp, bitireceğiz. Gençlerle o zaman bir maç daha yaparız. Şu anda beraber oynadığımız sporcuları gördüm. Gerçekten keyifli bir süreçti. Sözümüzü yerine getirmek için buradayız." - "Yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz"Terörün izlerini ve buradaki o terör iklimini ortadan kaldıracaklarına işaret eden Bak, devlet olarak buraya tesisler inşa etmeye, yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi. Bak, terörün ortadan kaldırılması için sporun önemli bir argüman olduğunu vurguladı.Bak, çocukları, gençleri, halkı spor tesislerine beklediklerini belirterek, bölgede yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti. Hafta sonu yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Bak, ülkenin, güçlü Türkiye'nin adımlarının atılacağı bir seçim olacağını belirtti. - "Sporla bölgede terörün izini sileceğiz"Bakan Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:"PKK bu bölgenin gençlerine gelecek vadedemez, onları götüreceği yer dağlardır, sonu belli olmayan bir gelecektir. Ama devletimiz burada büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'de gençlerin yer almalarını, hukukçu, doktor, mühendis ve sporcu olarak her alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlayacaktır. Spor barışın dilidir. Sporla bölgede terörün izini sileceğiz. Sporun gücü terörü yenecektir. Onun için buradayız. Destek verenlere teşekkür ederiz. Terörün izlerini devletimiz ortadan kaldırıyor. Bakanlık olarak biz de buraya güzel bir ilçe stadyumu ile spor salonu ve gençlik merkezi kazandıracağız."İdil'e daha çok ziyaretler gerçekleştireceklerine değinen Bak, sporun barış dilini konuşmak, sporun birleştirici gücünü göstermek için İdilli gençlerle yeniden bir araya geleceklerini aktardı.Bak, İdilli gençleri ayrıca bir gezi kapsamında Çanakkale'ye götürmek, tesislerde misafir etmek istediklerini kaydetti.