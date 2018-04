İbrahim Üzülmez: 'Ligi zirvede bitirmek istiyoruz' Haberi

-Samudio açıklama

-Antrenmandan detay



- İbrahim Üzülmez: "Ligi zirvede bitirmek istiyoruz"- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:- "Takımımızı istediğimiz hedefe getirmek istiyoruz" RİZE



- Spor Toto 1. Lig’de 59 puanla liderliğini devam ettiren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Denizlispor mücadelesinin zor olacağını vurgulayarak, ligi zirvede bitirmek istediklerini söyledi.



Ligin devam ettiğini ve zor haftalara girildiğini sözlerine ekleyen Üzülmez, “Bu uzun maratonda çok önemli bir deplasman maçına çıkacağız. Her takının kendine göre hedefleri var. Denizlispor takımının da alt sıralardan kurtulmak için hedefleri var. Bizim de hedefimiz var. Bir şekilde ligi zirvede bitirmek istiyoruz. Bu düşünceler maçın ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Önemli oyucuları var. Bizim için zor bir deplasman maçı olacaktır. Oyuncularım artık bu olayın bilincindeler. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Takım içinde yardımlaşmayı ve bütünleşmeyi ortaya koymaya çalışıyor. İnşallah iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Bundan sonraki haftalarda da bu avantajımızı rakiplerimize vermek istemiyoruz. Kendi saha içerisindeki oyunsal anlamadaki üstünlüğümüzü kabul ettirerek düşündüklerimizi ortaya koymak istiyoruz. Hem mentalite anlamında hem de fiziksel anlamda doğru işler yaparak buraya kadar getirdiğimiz bu puanları da en iyi şekilde noktalayarak takımımızı istediğimiz hedefe getirmek istiyoruz" dedi.

"Vedat elinden fazlasını yerine getiriyor" Vedat Muriç'in karakterli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Üzülmez, "Çok inandığımız bir oyuncu. Saha içerisinde gol atmadığı dönemlerde de bize çok önemli işler yaptı. Bizlere de inanan oyuncularımızdan birisiydi. Bu haftalarda Vedat elinden fazlasını yerine getiriyor. Sadece attığı golleri demiyorum. Saha içerisinde mücadele anlamında doğru işler yapıyor. Takım içinde pozitif yönde katkı vermeye çalışıyor. Son haftalarda goller atmaya başladı.

Bizim için çok iyi bir oyuncu. Umarım bu performansı önümüzdeki haftalarda da devam eder. Bizim için her oyucu değerli ve önemlidir. Takımın menfaati doğrultusunda önümüzdeki haftalarda kime görev verirsek en iyisini yapmaya çalışacaktır” şeklinde konuştu.

"Hakemler daha dikkatli olmalı" Hakemlerin kalan haftalarda daha dikkatli olması gerektiğini ve en ufak hatanın takımlar için çok ağır olacağını dile getiren Üzülmez, “Bizim saha içerisinde mücadele etmekten başka bir beklentimiz, bir düşüncemiz yok. Final diyeceğimiz haftalarımız başladı.

Hakemlerimizin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra yapılan en ufak hatalarda hakikaten takımlarımızın çok canı yanar. Dolayısıyla hakemlerimizin de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Samudio kalmak istiyor Çaykur Rizesporlu futbolcu Braian Samudio ise takıma ve arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştığını dile getirerek, "Bunun için de elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Bugüne kadar 18 gol attım. Açık söylemek gerekirse ligin başında böyle bir performans beklemiyordum. Ben bunu çalışmaya bağlıyorum. İbrahim hocamız da bu konuda bana çok yardım ediyor. Bununla da performansımın yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor’da kalmak istediğini dile getiren Samudio, "Rize'de ve Çaykur Rizespor'da mutluyum. Futbol kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Şu an ben bunu düşünmüyorum. Takımın bir parçası olarak oynayacağımız maçlara odaklandım. Ligin sonuna doğru her şeyin yapılacağını düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımızda hedeflerimizle birlikte daha da iyi olacağım. Dediğim gibi, burada bulunmaktan çok mutluyum. Takımımı Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapıp arkadaşlarıma yardımcı olup bugün olduğum yere gelmek için çok çalıştım. Attığım her golün ayrı bir anlamı var. Ancak Ankaragücü maçında attığım iki golde taraftarların çıldırdığını gördüm. Tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.