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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İbrahim Üzülmez: “Kazandığımız için mutluyuz”

İbrahim Üzülmez: “Kazandığımız için mutluyuz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Rektör Basın Mensupları Irak 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İstanbulspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir mücadele geçirdiklerini söyleyen Üzülmez, "Zor olacağını biliyorduk. Oyununun ilk dakikasından 3. gole kadar doğru işler yaptık. Rakibe alan bırakmadık. Savunmada pozisyon vermedik. 3-0'dan sonra oyuncularım, maç bitti anlayışında oynayınca basit hatalar yaptık ve 2 gol yedik. Hatalarımız çok fazla ama son haftalar da hatalar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.
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