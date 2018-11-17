IAAF Çocuk Atletizmi Projesi semineri Karabük’te yapıldı Haberi

-Seminerden detay

-IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz ile röp

-Türk spor yazarı ve yorumcusu Haldun Domaç ile röp

-genel detay



- KARABÜK



- Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği tarafından faaliyete geçirilen ‘Çocuk Atletizmi’ projesinin eğitim semineri Karabük’te düzenlendi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından 196 ülkede uygulanmakta olan IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Seminer ve Uygulaması Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren seminerde kursiyerlere, Çocuk Atletizmi eğitmenleri tarafından Madde Bağımlılığı ve Çocuklar, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve Fair-Play dersleri verildi.

Seminerde spor yazarı ve yorumcu Haldun Domaç da yer aldı. Ayaz: “Kendi çocuklarımızın başarılarıyla övünmüş olacağız” Düzenlenen seminerlerle ilgili bilgi veren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, projenin 2014 yılından itibaren Türkiye’de yapılan protokol çerçevesinde uygulandığını ve çocuklara yönelik dünyada en etkin olan projeyi sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, “Ülkemiz dünyada genç nüfusuyla saygınlığı bulunan bir ülkedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla tanıştırılması, sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi, madde ve teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele edebilmesi katkı sağlayacak projedir. Biz bu proje ile aynı zamanda yetenekleri de keşfederek geleceğimizin şampiyonları olabilmelerine katkı sağlayacaktır. O zaman bizler devşirme sporcularla değil, kendi çocuklarımızın başarılarıyla övünmüş olacağız. Bu proje çok faydalıdır, devam ettirilmesi doğru bir karardır. Biz bunu dünyada farklı uygulayan ülkelerden biriyiz. En önemlisi de 'geçmişine değer vermeyen geleceğine yön veremez' sloganıyla eski ama eskimeyen değerlerimizi de kursiyerlerle tanıştırıyoruz. Onların konuşmalarına imkan veriyoruz” diye konuştu.

Domaç: “Türkiye’nin sahip çıktığı bir proje” Seminerde fair-play dersi veren spor yazarı ve yorumcu Haldun Domaç, dünyada 196 ülkede uygulanan projenin Türkiye tarafından da çok başarılı bir şekilde yapıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye’nin değişik il ve ilçelerine kadar çocukları atletizm ile tanıştırmak, daha doğrusu sporla tanıştırmak adına çok önemli bir proje. Bu proje ile çocuklar sadece spor ile tanışmıyorlar. Aynı zamanda eğiticiler ile eğitecekleri çocukları bir şekilde nasıl eğitecekleri konusunda bilgi alıyorlar. Bu projenin yayılmasının çok faydasının olacağını düşünüyorum. Bu proje dünyada 196 ülkede uygulanmasına karşın Türkiye’deki uygulaması çok daha farklı ve kapsamlı. Çünkü biz burada sporda psikolojik yaklaşım, fair-play gibi çok önemli dersleri, madde bağımlılığı gibi konularda eğiticileri eğiterek onların da çocukları eğitmesi için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin sahip çıktığı bir proje. Bunun içinde mutluluk duyuyoruz.”

