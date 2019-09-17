Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

antrenmandan detaylar

- KAYSERİ

İstikbal Rektör 


- İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile deplasmanda 2-2’lik bir skorla berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçına hazırlanıyor. Kayserispor tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı.
Ana bölümde yine taktik çalışmaları gerçekleşti. Karaman ve teknik ekip antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Basketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli OlduBasketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oldu
5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in
Galatasaray - Kasımpaşa Maçından KarelerGalatasaray - Kasımpaşa Maçından Kareler
Moldova - Türkiye Maçından KarelerMoldova - Türkiye Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı