Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İ.M. Kayserispor - Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İ.M. Kayserispor - Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

- Antrenmandan görüntüler

İstikbal Hafta Sonu Beraberlik Rektör 

-- Detaylar

- KAYSERİ

- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu evinde Beşiktaş'ı konuk eden ve son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Karaman, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Kasımpaşa - Galatasaray Maçından KarelerKasımpaşa - Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı