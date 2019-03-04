İ.M. Kayserispor - Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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- KAYSERİ



- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Beşiktaş'ı konuk eden ve son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Karaman, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.

