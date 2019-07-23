Hüseyin Türkmen: 'O sene inşallah bu senedir' Haberi

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- Hüseyin Türkmen: "O sene inşallah bu senedir"-Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen:- "Milli takım hayallerimi süslüyor" LINZ



- Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını ifade ederek, "O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz” dedi.

Türkmen, A Milli Takım'da oynamanın hayallerini de süslediğini belirterek, "Herkes ister orayı. Ben de istiyorum. Bunun için çok çalışıp beklemem gerekiyor" açıklamalarını yaptı. Trabzonspor’un genç oyuncusu Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerin Avusturya’nın Linz kentinde devam eden sezon öncesi kampının 4. gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak kamp sürecine ilişkin açıklama yapan Hüseyin Türkmen, "Sezon başı her zaman olduğu gibi ağır başladı.

Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. İyiydi bizim için. İlk hazırlık maçları her zaman zor ve yorucudur, bizim için iyi bir idman maçı oldu” dedi.

"Avrupa'da şansımız var" Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile eşleşmesini de değerlendiren Hüseyin Türkmen "Kura inşallah bizim için hayırlı olur. Sparta Prag geçmişi olan köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içindeyiz. İnşallah galip gelip bir üst turlara çıkmak istiyoruz” dedi.

Her geçen gün tecrübe anlamında üzerine koyduğunu da belirten Türkmen, “Her anlamda tecrübe kazandığıma inanıyorum. Çok çalışmamın yanında artık tecrübem var. Takımın tecrübelileri arasında yer alıyorum. Ünal Hocam böyle belirtmişti. Tecrübemi de artık sahaya yansıtabilirim” ifadelerini kullandı. "Abilik seviyesine geldim" Trabzonspor’da artık abilik misyonuna geldiğinin altını çizen Hüseyin, “Ben 1461’de en alt seviyeden Trabzonspor’da gelinebilecek en üst seviyesine geldim. İlk hazırlık maçında da kaptanlık yaptım çok şükür. Hocam da bunu bana layık gördü. Şimdi takımda bir abilik misyonum var. Artık kardeşlerimize bir yol açıp onlara yardımcı olacağım bana yardımcı olan abilerim gibi. Onlara sahip çıkacağım. Kendimi takıma verip en iyi yerlere getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

"İnşallah o sene bu sene" Taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını ifade eden Hüseyin, “O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz” dedi.

"Uyum süreci olacaktır" Yeni sezonda özellikle kendi mevkisinde takıma katılan oyuncularla uyum konusunda görüşlerini de dile getiren Hüseyin, “Uyum süreci muhakkak olur. Bu erken ya da geç bir şekilde tanımlanabilir. Onun için zaten hazırlık maçları yapıyoruz. Bu uyum sürecini en iyi şekilde atlatabilmek için çalışıyoruz. Ve inşallah en çabuk şekilde atlatıp sahaya çıkacağız. Yardımcı hocalarımızla analizlerimize bakarak değerlendirmeyi yapıyoruz. Sonrasında da çalışmalarımızı bu verilere göre yapıyoruz.” "Bize güvenen insanlar alttaki kardeşlerimize de güvendiler" Trabzonspor’da gençlere şans verilmesinin Yusuf ile Abdülkadir ile başladığını da dile getiren Hüseyin, “Bu oyuncularla devam eden ve onların çok başarılı oldukları bir süreç. Sonrasında bize de şans verdiler. Biz de çok şükür, Uğurcan abi, Abdüş (Abdülkadir) abi bu süreci çok iyi atlattık. Bize güvenen insanlar alttaki kardeşlerimize de güvendiler. Onlar da çıktı ilk hazırlık maçında çok iyi oynadılar. Onlar da gelecekler. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Şimdi artık abileri oldum. Önceden abilerim vardı. Onlara da sahip çıkıyoruz. Birlikte güzel bir ortamımız var. Bunu değerlendirip kardeşlerimizle birlikte takımımız adına en iyi yerlere gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. "Milli takım hayallerimi süslüyor" Milli Takım’ın her Türk oyuncunun hayallerini süslediğini belirten savunma oyuncusu, "Milli Takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes ister orayı. Ben de istiyorum. Bunun için çok çalışıp beklemem gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda iyi bir performans gösterdikten sonra ileride olur inşallah” dedi.



