- Hüseyin Kalpar: “İyi mücadele ettik ama Fenerbahçe’ye karşı gücümüz yetmedi”



- Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "İyi mücadele ettik ama Fenerbahçe'ye karşı gücümüz yetmedi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olarak elendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe’ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti.

Kalpar, “Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. (RY-AB-TK-S)

