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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hüseyin Kalpar: “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet”

Hüseyin Kalpar: “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet”

- Hüseyin Kalpar'ın açıklamaları

- GİRESUN

Rektör 


- Spor Toto 1.Lig'in 16. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet olarak değerlendiriyorum. Rakip takım galibiyeti hak etti“ dedi.
Erken yenilen gollerin dezavantaj olduğunu belirten Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “İlk yarıda ilk top geldi ve kalemizde golü yemiş olduk. Bu bizim dezavantajımız. Zaten forvetsiz oynuyoruz. Forvet oyuncularımızın olmayışı ve mevcut isimlerin de görevi iyi yapamadığı için, giden top geri geldiğinde sıkıntı yaşadık. Rakibe çok uzak kaldık. Geldiğim günden beri iyi mücadele eden takım konumundaydık ama bugün bunu söyleyemem. Hem iyi oynayamadık hem de iyi mücadele edemedik. Rakibe pas yapması için müsaade ettik, yeteri kadar görevimizi sahaya yansıtamadık ve mücadeleyi hak ettiğimiz bir mağlubiyet olarak değerlendiriyorum. Rakip takım galibiyeti hak etti” ifadelerini kullandı.
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