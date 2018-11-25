Hüseyin Kalpar: “Denizlispor’un çıkışını durdurmak istemiştik”



- Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Denizlispor’a 3-2 mağlup olan Giresunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, “Denizlispor’un bir çıkışı vardı. Bu çıkışı biz burada durdurmak istemiştik. Kendi oyuncularımız bize düşünme payı hiç vermedi. Yemiş olduğumuz goller açısından çok kötü bir sınav verdik” dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynadıkları Denizlispor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, Denizlispor’un bir çıkışı vardı. Bu çıkışı biz burada durdurmak istemiştik. Taktiksel olarak gerçekten istediğimiz şeylerin büyük bir bölümünü sahaya yansıttık, golü de bulduk. Çok basit gol yiyen bir takım olduğumuz için mağlubiyetten kurtulamıyoruz. Özellikle golden sonra bir penaltı pozisyonumuz vardı, hakem de bunu es geçti. Ne olursa olsun ikinci yarıda yakalamış olduğumuz gol, bizim müthiş derecede galip gelmemize neden olacaktı. Fakat santra yapıldı, tüm takım oyuncularım kendi sahanda, santra yapılır yapılmaz gol yiyen bir takım olduğumuz için ister istemez büyük bir sıkıntı yaşadık. Kendi oyuncularımız bize düşünme payı hiç vermedi. Çünkü 30 saniye içerisinde 2-1’den 2-2’yi yakalayan Denizlispor’un gardı da yükseldi. Bunun sonucunda da 10 kişi kalmasına rağmen daha etkili olmaya başladı.

Kazanmak için mücadele etti biz de kaybetmemek için mücadele ettik. 3. gol, kaleciye yapılan bariz bir faul. Hakeme sorduğumda, ‘Dışarıdaydı’ diyor. Kim dışarıdaydı, nasıl dışarıdaydı? Dışarıda da olsa, çizginin dışında da olsa kaleci çıkmışsa dokunamaz. Hakem hatasından yediğimiz golle mağlup olduk. Ne olursa olsun yapılan mücadele bizim açımızdan iyiydi. Yemiş olduğumuz goller açısından çok kötü bir sınav verdik. 2 gol atıp 3 gol yiyorsan kazanma şansın yok” dedi.



