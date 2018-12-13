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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hüseyin Kalpar: “3 puan bizim moralimizi de yukarıya taşıyacaktır”

Hüseyin Kalpar: “3 puan bizim moralimizi de yukarıya taşıyacaktır”

- İdman da detaylar

Psikoloji Rektör 

-- Hüseyin Kalpar Röp

- GİRESUN

- Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Pazar günü Hatay karşısında alacakları 3 puan ile morallerini yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Pazar günü sahasında konuk edeceği Hatayspor hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Giresunspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde kondisyon, teknik ve taktik çalışması yapan yeşil-beyazlılar kısa alanda pas çalışması ile idmanı sonlandırıldı. İdmanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kalpar, “Önümüzde çok önemli iki tane maç var. En önemlisi, en değerlisi de bu hafta yapacağımız Hatay maçı. Buradan alınacak 3 puan bizim moralimizi de yukarıya taşıyacaktır, psikolojik olarak ta daha iyi durumda olacağız ve buna da ihtiyacımız var. Oyuncularıma inanıp ve güveniyorum. Onlarda ne iyisini yapacaklardır" dedi.
"Hakemler zaman zaman yanlış düdükler çalıyor" Hakemlerin daha dikkatli olmasını belirten Kalpar, zaman zaman yanlış düdüklerin çalındığını belirterek şunları söyledi: "Özellikle kendi maçımdan bahsedeyim. Hakemlerin hakikatten lehimize ve aleyhimize çalmış olduğu düdükleri zaman zaman çok yanlış. Biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Ben prensip olarak hakemlerle ilgili şu ana kadar çalıştığım tüm takımlarda yanlış konuşan bir insan olmadım.”
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