Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Hüseyin Eroğlu: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu

- Hüseyin Eroğlu: "Kazanmamız gerekiyordu" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Trol 


- Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında evinde Ümraniyespor’a 2-1 kaybeden Altınordu’da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik” dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Eroğlu, “Maça iyi başlamamız gerekiyordu. Sahamızda oynadığımız her maça baskıyla başlamamız gerekiyor. Bu maçta bir türlü istediğimiz gibi olmadı. Yaptığımız pas hataları ve kaptırdığımız topla geriye düştük. O dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. Özellikle kenarlardan getirdiğimiz toplarla pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Belki 1-1’i ilk yarıda yakalasaydık başka olabilirdi” dedi.
Eroğlu, tempolu ve coşkulu oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını belirterek, “Gol bulana kadar oldukça etkili ve tempolu oyun oynadık. Bu tempolu oyunda gol bulman gerekiyor. Bunu yapamadık. 2. golden sonra oyun soğudu ve istediğimizi yapamadık. Kazanmak istediğimiz bir maçtan yenik ayrıldık” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı