Hüseyin Eroğlu: 'Kazanmamız gerekiyordu'



- Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında evinde Ümraniyespor’a 2-1 kaybeden Altınordu’da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik” dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.



Eroğlu, “Maça iyi başlamamız gerekiyordu. Sahamızda oynadığımız her maça baskıyla başlamamız gerekiyor. Bu maçta bir türlü istediğimiz gibi olmadı. Yaptığımız pas hataları ve kaptırdığımız topla geriye düştük. O dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. Özellikle kenarlardan getirdiğimiz toplarla pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Belki 1-1’i ilk yarıda yakalasaydık başka olabilirdi” dedi.

Eroğlu, tempolu ve coşkulu oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını belirterek, “Gol bulana kadar oldukça etkili ve tempolu oyun oynadık. Bu tempolu oyunda gol bulman gerekiyor. Bunu yapamadık. 2. golden sonra oyun soğudu ve istediğimizi yapamadık. Kazanmak istediğimiz bir maçtan yenik ayrıldık” ifadelerini kullandı.

