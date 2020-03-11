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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı”

Hüseyin Eroğlu: “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Rektör Basın Mensupları 


- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iki haftadır mağlup olduklarını ifade ederek, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı” dedi.
TFF 1. Lig’in 27. haftasında Altınordu deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon ilk kez deplasmanda galibiyet aldıklarının altını çizerek, “Son 1 ayda sıkışık maç periyodu var. İki maçtır kaybediyorduk. Bu sene ilk defa deplasmanda kazandık. Daha önce oyun anlamında kazanımlarımız oldu ama skora yansıtamadık. Karşımızda da sistemi olan bir takım vardı. Kısa sürede toparlanıp farklı bir sistem denedik. Bugün de iyi oldu. Rakibe pozisyon vermedik. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Duran toplardan gol atabilirdik. İkinci yarı pas yapan bir rakip vardı. Çabuk hücuma geçip gol bulmayı amaçladık. 2-0’dan sonra maç bitti. Hücum geçişlerinde pozisyonlarımız var. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Geçen sene de burada 1-0 kazanmışız. Oyuncularımı kutluyorum” açıklamasını yaptı.
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