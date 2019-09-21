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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: “2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik”

Hüseyin Eroğlu: “2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu

- ANKARA

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor’a, deplasmanda 2-1 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik” dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Maçın ilk yarısında istediğimiz futbolu oynayamadık. Pas hatasının çok olması rakibe üstünlük sağlamamızı engelledi. Rakipte coşkulu ve sahamıza baskılı bir oyun kurdu. İlk yarı kendi sistemimizden uzak oluşumuz rakibin coşkusunu daha da arttırdı. Oyun anlamında bir şey söyleyemeyeceğim kötüydük. İkinci yarı coşkulu oynamamız gerekiyordu. İkinci yarının başında beraberlik golünü yakaladık. Gol sonrasında takımımız oyunu ele alma üstünlüğünü yakaladı. Bu süreçte girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakibimiz daha sonrasında uzun bir top ile golü buldu. 2-1’den sonra risk aldık. Maçı dengelemek için uzun toplarla gol aradık. Fırsatları da yakaladık. 2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik. Mağlup olduk üzgünüz. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıdaki oyun farklı, ikinci yarı farklıydı. Bizim daha çok istediğimiz ikinci yarıda ki oyundu” ifadelerini kullandı.
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