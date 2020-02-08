Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hüseyin Cimşir: “Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük”

Hüseyin Cimşir: “Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük”

- Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir

- - Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir:- “Önemli bir oyuncu kaybettik”- “Pozisyon net penaltıydı” ANKARA

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Başkent Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Önemli bir oyuncuyu kaybettik” dedi.
Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor, başkentte Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 41’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sörloth’un gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu.
Çimşir, pozisyon içinde faulü Trabzonspor’un kullanması gerektiğini savunarak, “Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara sakin olmaları gerektiğini sahada kalmaları için mücadele etmeleri gerektiğini, mücadele etmelerini söyledim. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Penaltı pozisyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çimşir, “Penaltı pozisyonu, penaltı. Direkt tabanı var oyuncunun, benim tarafımdan bakıldığı zaman net penaltı” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı