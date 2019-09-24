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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hurşit Velioğlu: “Osmanlıspor’u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz”

Hurşit Velioğlu: “Osmanlıspor’u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz”

Hurşit Velioğlu röportajı

- (Özel Haber)- İçel İdmanyurdu Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu- “Mersin İdmanyurdu ruhunu canlandırmak için buradayız” ANKARA

İhlas Tarım Muhabir Irak 


- Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor’u yenerek tur atlayan İçel İdmanyurdu'nda Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu, “Osmanlıspor’u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz” dedi.
Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İçel İdmanyurdu Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu, “Bugün arkadaşlarım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler. Kupada tabii ki hedefimiz üstler değil ama güzel bir oyun ile Osmanlıspor’u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz. BAL takımı olabiliriz ama taraftarımız ile birlikte eski Mersin İdmanyurdu ruhunu canlandırmak için buradayız. Şampiyonluk için kurulmuş bir kadroyuz. Ligde de iddialıyız. Mersin İdmanyurdu’nu hakkettiği yer olan Süper Lig’e çıkartacak bir başkanımız da var” ifadelerini kullandı.
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