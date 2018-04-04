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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hürer Gündüz: 'Amacımız 3 sene önceki saldırıyı unutturmamaktı'

Hürer Gündüz: 'Amacımız 3 sene önceki saldırıyı unutturmamaktı'

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz'ün açıklamaları

Uttu Allah Lansman ve Gol Saldırı 

-Tasarımcı Asha Ozbey'in açıklamaları

- (Özel haber) Hürer Gündüz: "Amacımız 3 sene önceki saldırıyı unutturmamaktı"- Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz:- "Otobüsün piyasa değeri 260 bin Euro" İSTANBUL

- Fenerbahçe'ye yeni otobüsünü teslim eden Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz, teslim gününü özellikle 4 Nisan olarak belirlediklerini ifade ederek, "3 sene önceki saldırıyı unutturmamak için bugünü seçtik" dedi.
Gündüz, otobüsün değerinin 260 bin Euro olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni otobüsünü teslim eden Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz, İHA'ya konuştu.
Yarım asırdır Fenerbahçe'yi taşıdıklarını söyleyen Gündüz, "Efsane teknik adam Didi'den bu yana Fenerbahçe'yle birlikteyiz. İnşallah 1 asır Fenerbahçe'yle birlikte oluruz. Otobüsün değeri aşağı yukarı 260 bin Euro. 1 milyon 300 bin TL. Bugünü seçmemizin nedeni o malum güne atıfta bulunmaktı. Türk spor tarihinde olan en vahim olaydı o. Bir daha yaşanmaması için bugünü seçtik lansman için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" dedi.
Hürer Gündüz, otobüsün herhangi bir koruması olup olmamasıyla ilgili soruyu ise yanıtlamadı. Asha Ozbey: "2 tasarım yaptık ve bunda karar kıldık" Fenerbahçe Takım otobüsünün tasarımcısı Asha Ozbey de, tasarım için yaklaşık olarak 1 ay çalıştıklarını ifade etti.
2 farklı dizayn tasarladığını söyleyen Ozbey, "1 ay boyunca dizayn ve Aziz Başkan'la görüşmeler yaptık. Benim için çok keyifli bir süreçti. Ben 2 alternatif yaptım. Diğer alternatifim alevler içinde bir boğa figürüydü. Ateşli şekilde otobüse boynuzlarıyla çarpan bir figürdü. Çok kararsız kaldılar hangisi olsun diye. Bu da diğer tasarımımız. Bundaki figür şut ve gol anını gösteren bir çizim. Bu custom bir çizim. Böyle bir futbolcu yok. Bunun çizimini yaparken de hiçbir futbolcuya benzememesine özen gösterdim. Çünkü futbolcuların hepsi birbirinden değerli. Otobüsün arkasında taraftar figürleri var. Burada yıldızlarımız da var. Avrupa dizaynı katmak istedim buna. Avrupa'daki diğer takımları çok inceledim ve bu statüde bir dizayn olmasına özen gösterdik. Bunun arkasında çok büyük bir ekibin emeği var" ifadelerini kullandı.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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