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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hokey Milli Takımlarının başına Rajab Nourani getirildi - AMASYA

Hokey Milli Takımlarının başına Rajab Nourani getirildi - AMASYA

- Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen tören - Federasyon Başkanı Sadık Karakan'ın açıklamaları - Rajab Nouran'ın açıklamalarıAMASYA (AA) - Hokey Milli Takımları Başantrenörlüğüne, İran Milli Takımının eski antrenörü Rajab Nourani getirildi.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Nourani 2 yıllık sözleşmeye imza attı.Federasyon Başkanı Sadık Karakan, Nourani'nin bir süredir takımın başında olduğunu, bu imzayla 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası öncesinde takımın ve hocanın moral bulduğunu söyledi.

Nourani'nin tecrübesinden bahseden Başkan Karakan, "Daha önce birçok dünya şampiyonasında üstün başarı elde etmiş Rajab Nourani hocamı milli takımlarımızın başına getiriyoruz. Türk hokeyine çok katkı sağlayacak. Bizle çalışmayı kabul ettiğinden dolayı hocama Türk hokey ailesi adına teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Amasya 'da kamp yapan takımın başında olan Nourani ise Türk hokeyinin potansiyelinin çok fazla olduğunu, çok çalışarak büyük başarılara imza atacaklarını belirterek, "İran Milli Takımı ile 6 yıl çalıştım. Orada iyi başarılar elde ettim. Asya şampiyonası, açık sahada, kapalı sahada. Önceden çok başarı elde etmişler. Umarım bundan sonra da en iyi seviyeye birlikte çıkarız." diye konuştu.

Dera İran Milli Takım Şampiyon Dünya Şampiyonası 

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