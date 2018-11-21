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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hokey Antrenörü Mustafa Kayhan: “Milli takım aday kadrosuna sporcu göndermek için çalışıyoruz” Haberi

Hokey Antrenörü Mustafa Kayhan: “Milli takım aday kadrosuna sporcu göndermek için çalışıyoruz” Haberi

Antrenmanda görüntüler

Milli Takım Öğrenciler 

-çalışmalardan görüntüler
-sporculardan görüntüler
-Mustafa Kayhan ile röportaj
-Berat Emek ile röportaj

- (Özel haber) KAYSERİ

- Kayseri’de ilk kez kurulan hokey takımı, 15 lisanslı sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor. Hokey Takımı'nı çalıştıran Mustafa Kayhan, hedeflerinin milli takım aday kadrosuna sporcu göndermek olduğunu belirtti.
Kayseri’de pilot okul olarak seçilen Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi’nde hem okul takımı hem de Gençlik Hizmetleri Spor Etkinlikleri Kulübü olarak kurulan hokey takımı, 15 lisanslı sporcusu ile çalışmalarına devam ediyor. Hokey Antrenörü Mustafa Kayhan, İHA'ya yaptığı açıklamada, Kayseri’de hokey için bir okulu pilot okul seçtiklerini hatırlatarak, "Okulun öğrencilerinden aldığımız sporcuları hem okul takımı hem de kulüp bazında çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an 15 tane lisanslı sporcumuz var. Hokey, gelişmekte olan bir branştır. Biz bunu Kayseri’de geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu çocukları iyi bir yere getirebilmek ve milli takım aday kadrosunda bulunmalarını sağlamaktır. Çocuklarımıza hokeyin nasıl bir branş olduğunu tanıttık, oynattık. Oynayanlar sevdi. Sayımızda git gide artıyor. Takım olarak bu yıl Osmaniye’de bir turnuvaya katıldık. Kendimize hedef olarak 3 yıl belirledik. Bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. 15 yaşındaki sporcu Berat Emek de, “Bu sporu deneme kararı aldım. Sopayla topa vurmak ilgimi çekti. Hokey zevkli bir oyun. İlk önce voleybol oynuyordum. Voleybolda kolum acıyordu. O yüzden hokey oynamaya karar verdim” dedi.

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