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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Hokey: 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - AMASYA

Hokey: 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - AMASYA

- 16 Yaş Altı Türkiye Hokey Şampiyonası müsabakaları - Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel'in konuşması - Kupa ve madalya töreni - Toplu fotoğraf çekimiHokey: 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - Amasya 'da 20 kulüpten 240 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona sona erdiAMASYA (AA) - Amasya 'da düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Hokey Şampiyonası tamamlandı. Amasya Spor Salonu'nda 21 Mart'ta başlayan şampiyonaya, kızlar ve erkekler kategorisinde toplam 20 kulüpten 240 sporcu katıldı.
Şampiyonada, erkeklerde Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü birinci, Nizip Belediye Spor Kulübü ikinci, Suruç Spor Kulübü üçüncü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü dördüncü oldu.Kızlarda ise Gaziantep Doruk Spor Kulübü birinci, Nizip Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üçüncü, Adana Hokey Spor Kulübü dördüncü sırayı aldı.Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hokeyin daha iyi ve tanınır bir spor haline geleceğini söyledi.

Gün geçtikçe hokeyin tanınırlığının arttığını belirten Yüksel, "Türkiye Hokey Federasyonu olarak bu yaş grubu bizim olmazsa olmazımız, çok büyük beklentilerimiz var. Müsabakalar son derece centilmence ve çekişmeli geçti. Takımlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dera Çekim Şampiyon Gori 

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