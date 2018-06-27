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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırvat taraftarların Dünya Kupası coşkusu - ZAGREB Video

Hırvat taraftarların Dünya Kupası coşkusu - ZAGREB Video



: - Hırvat taraftarların sevinç gösterileriZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan yüzlerce taraftar, 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda bu akşam oynanan İzlanda - Hırvatistan karşılaşmasını coşkuyla izledi. Karşılaşmayı meydanda kurulan dev ekrandan takip eden Hırvat taraftarlar takımlarına destek verdi. Kırmızı - beyaz takım taraftarları Hırvatistan'ın İzlanda'yı 2 - 1 yenerek son 16 tura yükselmesini tezahüratlar eşliğinde kutladı.

İzlanda Tezahür Tezahürat Başkent 

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