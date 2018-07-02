Hırvat taraftarlar çeyrek finali kutladı - ZAGREB

: - Hırvat taraftarların kutlama detayları ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam oynanan Danimarka - Hırvatistan karşılaşmasını heyecanla izledi. Karşılaşmayı meydanda kurulan dev ekrandan takip eden Hırvat taraftarlar takımlarına destek verdi. Hırvatistan 1 - 1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3 - 2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist olurken, kırmızı - beyaz takım taraftarları çeyrek final zaferini sevinçle kutladı.