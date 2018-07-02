Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hırvat taraftarlar çeyrek finali kutladı - ZAGREB

Hırvat taraftarlar çeyrek finali kutladı - ZAGREB



: - Hırvat taraftarların kutlama detayları ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam oynanan Danimarka - Hırvatistan karşılaşmasını heyecanla izledi. Karşılaşmayı meydanda kurulan dev ekrandan takip eden Hırvat taraftarlar takımlarına destek verdi. Hırvatistan 1 - 1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3 - 2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist olurken, kırmızı - beyaz takım taraftarları çeyrek final zaferini sevinçle kutladı.

Başkent Çeyrek Final 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı