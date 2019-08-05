Hilal Öztürk gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

-Milli Judocu Hilal Öztürk’ün konuşması

-Antrenör Oktay Ayaz’ın konuşması



- MANİSA



- Judoda kariyerinin zirvesine tırmanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Kazakistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasında da Türkiye’ye altın madalya kazandırmak istiyor. Yıl içerisinde Çekya’nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası, Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli forma ile Türkiye’ye altın madalya, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda +70 kilogramda bronz madalya kazanan Hilal Öztürk, bu kez Kazakistan’da dünya şampiyonluğu hedefliyor. “Kazakistan’da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” Avrupa’da elde ettiği şampiyonluklarla hayallerinin bir bölümünü gerçekleştiren Milli sporcu Hilal Öztürk, dünya şampiyonluğu hazırlıklarını ise Belediye Spor Salonu’nda Antrenör Oktay Ayaz yönetiminde sürdürüyor. Judo sporuna 10 yaşında Judo Antrenörü Oktay Ayaz’ın daveti ile başladığını dile getiren Hilal Öztürk, ilk madalyayı Manisa’da kazandığını söyledi.



7 yıldır judo sporu yaptığını dile getiren Öztürk, madalyaları daha sonra Avrupa’ya taşıdığını belirtti.

Öztürk “Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Azerbaycan’da altın madalya kazanıp, Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdım” dedi.

Eylül ayında Kazakistan’da dünya şampiyonası yapılacağını vurgu yapan Öztürk, “Hedefim bu kez dünya şampiyonu olup, Kazakistan’da Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır” diye konuştu.

“Dünya şampiyonu çıkarmak istiyoruz” Hilal Öztürk’ü okul taramalarında keşfettiklerini belirten Antrenör Oktay Ayaz, “O günden sonra judo antrenmanlarına aldık. Yaklaşık 7 yıllık bir antrenman periyodumuzdan sonra minik, yıldız ve ümitlerde dereceler elde etti. Bu yılda Avrupa kupalarında ve gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde şampiyon olup, ülkemize altın madalya kazandırdı. Hedefimiz Eylül ayında Kazakistan’da yapılacak olan Dünya şampiyonasında ülkemize altın madalya kazandırmaktır. Çalışmalarımızda bu doğrultuda devam ediyor” dedi.

Salihli Belediyespor olarak judoda daha önce birçok başarılara imza attıklarını belirten Ayaz şunları söyledi: “Avrupa ve dünya şampiyonasında madalyaları hep, ucundan ve köşesinden tutmamıza rağmen kaybettik. Bu yıl Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. İnşallah bu yıl dünya şampiyonluğu da çıkartacağız. Çünkü Hilal Öztürk, Salihli’de judoda Avrupa şampiyonluğu unvanına sahip tek bayan sporcumuz.”

