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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hikmet Karaman: “Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor”

Hikmet Karaman: “Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklama

- KAYSERİ

Beraberlik Rektör 


- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken çok iş var” dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçı ardından yaptığı açıklamasında, “Zor bir maçtı. Rakibimize saygı duyduk. UEFA kupasında 6 maçta çok şey geliştirdi. Cihat hoca ilk 11’ini buldu. Fenerbahçeyi yenmeleri tesadüf değil. Ligde her takım zor günler yaşayabilir. Kadrolar birbirine çok benzer. Aldığımız iki maç bize motivasyon, yönetime şehrimize birlik ve beraberlik sağlayacak bir adım. O kadar yapmamız gereken işler var ki. Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekir. Futbol takımlarının ekonomik anlamda yaşadığı bir çok kriz oyunculara vuruyor. Teknik adamlara vuruyor. Sağlıklı bir takım ortaya çıkmıyor. İki maç kazandık diye ne teknik adam olarak göklerdeyim kaybetseydik ne de dipteydik. Futbolun dışında kalarak içeriği inceleme, önemli teknik adamları izleyerek gelişimimi devam ettirmeye çalıştım. Bu gün buraya geldim. Sevgi ve ilgi alaka mükemmel. Yapmamız olan o kadar çok iş var. Şehrimizin birinci derecede birleşmeye ihtiyacımız var. Buraya üçüncü gelişim ve şehir ile insanlar gelişmiş cepheler çoğalmış. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz. Bizim bu takımı geliştirmemiz gerekiyor. İniş çıkış yaşamadan futbolda söz sahibi olma adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hata yapacağız olabilir ama önemli olan ders çıkarmak ve doğruyu bulabilmek. Biz de çok çalışacağız” dedi.

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