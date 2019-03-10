Hikmet Karaman: “Rakibimizi tebrik ediyoruz”



- Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında oyunun içerisinde 1-0’dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı. Önümüzde ki hafta çok önemli bir maçımız var. Çalışmalarımızı ona göre devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



